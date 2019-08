O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estimou ontem alta na safra 2019/20 de milho do País em 13,901 bilhões de bushels, ante 13,875 bilhões da projeção de julho.

A previsão veio acima do que o mercado esperava (13,193 bilhões de bushels), apesar de preocupações sobre o tempo úmido na primavera e seco no verão do Hemisfério Norte. A projeção foi baseada aumento da produtividade de 169,5 bushels por acre. Os produtores do maior produtor global de milho semearam 90 milhões de acres e devem colher em 82 milhões. Após a divulgação dos dados, alguns contratos futuros do milho negociados na bolsa de Chicago caíram para o limite de baixa de 25 centavos. Por outro lado, o USDA reduziu a projeção da safra de soja 2019/20 para 3,68 bilhões de bushels, versus 3,845 bilhões na projeção de julho. /Reuters