Os supermercados do País apresentaram retração de 1,4% nas vendas e maio, ante a abril, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado, segundo a entidade, era esperado, em função das vendas da Páscoa, em abril. No acumulado do ano as vendas cresceram 2,39%, já descontada a inflação. Quando comparado com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 2,92%. Em maio de 2018 houve um aumento das buscas nos supermercados por conta da greve dos caminhoneiros, que comprometeu o abastecimento das redes. /Da Redação