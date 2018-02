1. Demanda.

Mesmo na crise, os segmentos de tratamentos de estética e academias de ginástica continuaram crescendo no País.

2. Expansão.

Neste cenário, a brasileira Smartfit acaba de anunciar a compra da maior rede de academias do Chile.

3. Equipamentos.

Com o avanço do segmento, as vendas de aparelhos para academias de ginástica devem crescer, projetam agentes do mercado.

4. BNDES.

Nesta segunda-feira (05), o BNDES aprovou a linha do Finame para venda de equipamentos de ginástica.