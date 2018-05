A partir do final de 2012, a crise hídrica e o aumento do consumo de energia fizeram com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) limitasse despacho de hidrelétricas e acionasse termelétricas para garantir o abastecimento de energia e evitar o colapso dos reservatórios. Para cumprir contratos, hidrelétricas se viram obrigadas a comprar energia no mercado de curto prazo, ficando expostas a preços mais altos e acumulando dívidas. Esse déficit hoje ultrapassa os R$ 6 bilhões. No entendimento dessas geradoras, o valor não corresponde ao chamado risco hidrológico (GSF) e a responsabilização financeira tem sido evitada através de liminares. Um possível acordo entre governo e empresas de energia era a Medida Provisória 814, que retirava do GSF cobranças não procedentes e compensaria com a extensão da outorga de empreendimentos. Mas o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que a MP não será votada pelo Congresso antes de perder a validade, no dia 1º de junho.