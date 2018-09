Por Manolo Serapio Jr

MANILA, Sept 10 (Reuters) - Os contratos futuros do aço na China subiram para uma máxima de duas semanas nesta segunda-feira, no terceiro dia consecutivo de ganhos, em meio a restrições à produção para reduzir a poluição lideradas pela cidade de Tangshan, a maior produtora.

Tangshan disse na semana passada que vai prorrogar até setembro cortes de produção nos setores de aço, coque e energia elétrica.

"O mercado seguiu focado nos cortes de produção da indústria de aço chinesa", disseram analistas da ANZ em nota.

A continuidade dos limites à produção em Tangshan vem antes do inverno, quando a produção nas usinas no norte da China deve ser cortada pelo segundo ano consecutivo como parte da luta do país contra a poluição.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai, para entrega em janeiro, chegou a subir a 4.299 iuanes (627 dólares) por tonelada, maior nível desde 27 de agosto, antes de fechar com alta de 1,8 por cento, a 4.284 iuanes.

O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu 0,7 por cento, para 497,50 iuanes por tonelada.