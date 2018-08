A norte-americana Archer Daniels Midland (ADM) anunciou ontem o fechamento de um acordo para compra de unidades processadoras de soja da brasileira Algar Agro, braço agroalimentar do grupo Algar, em um negócio que deve ampliar sua “pegada global” em momento de crescente demanda por alimentos.

Pelos termos da transação, que não teve valores revelados, a ADM vai se tornar proprietária das plantas integradas de esmagamento de soja e de refino e envase de óleo de soja em Uberlândia (MG) e Porto Franco (MA). “A ADM já é o processador de oleaginosas mais diversificado do mundo, e agora estamos novamente expandindo nossas capacidades para atender à crescente demanda global”, disse Greg Morris, vice-presidente sênior e presidente da unidade de oleaginosas da ADM, em nota.

Quando o negócio for concluído, cerca de 400 funcionários da Algar Agro serão transferidos para norte-americana.

“A aquisição das plantas de esmagamento da Algar Agro em Minas Gerais e no Maranhão fortalece nossa posição nas principais regiões de demanda do Brasil e continua nosso crescimento estratégico global...”, acrescentou Morris.

O executivo da ADM disse que a empresa busca se fortalecer em um momento em que as “perspectivas de curto e longo prazo para a demanda mundial por alimentos continuam fortes”. No País, a ADM conta com plantas de processamento de soja no MT, MS, GO, SC e MG, com capacidade 2,2 mi de toneladas. /Reuters