NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos Estados Unidos em 2019 deve crescer em um ritmo mais lento do que o previsto anteriormente, de acordo com relatório mensal do governo norte-americano divulgado nesta terça-feira.

A produção de petróleo dos EUA deverá aumentar em 840 mil barris por dia (bpd), para 11,5 milhões de barris por dia no próximo ano, abaixo da expectativa anterior de alta de 1,02 milhão de bpd para 11,7 milhões de bpd, segundo relatório da Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA.

O crescimento da demanda em 2019 deverá aumentar em 250 mil bpd, um decréscimo em relação à projeção anterior da AIE de um aumento de 290 mil bpd.

A agência deixou as previsões de crescimento de produção e demanda de 2018 em grande parte inalteradas.

Um "boom" na produção de "shale" ajudou a elevar a produção dos EUA para mais de 10 milhões de bpd este ano pela primeira vez desde a década de 1970. Porém, a atividade de perfuração na bacia de Permian, a maior área petrolífera dos EUA, começou a mostrar sinais de desaceleração devido à limitada capacidade de extração dos oleodutos.

A produção de petróleo norte-americana em 2018 deve aumentar em 1,31 milhão de bpd, para 10,66 milhões de bpd, pouco alterada em relação à previsão anterior da AIE. A demanda em 2018 deve subir 470 mil bpd, também sem mudanças frente à projeção anterior.

(Por Devika Krishna Kumar)