A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, o processo de segregação de ativos de geração e transmissão dos de distribuição da Amazonas Energia, empresa do Grupo Eletrobras que o governo pretende leiloar ainda neste ano.

A separação dos ativos é uma das medidas tomadas pelo governo para que possa vender a empresa à iniciativa privada. A chamada "desverticalização" dos ativos já tinha sido determinada por lei, para que fosse realizada sobre as operações da Amazonas Distribuidora e Amazonas GT no decorrer do processo.

A conclusão da desverticalização permitirá que a Amazonas Distribuidora continue a receber pagamentos referentes à Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC). O entendimento é que, sem esses recursos utilizados para bancar a oferta de energia em áreas isoladas, não seria viável manter a operação da empresa.

