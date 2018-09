SÃO PAULO (Reuters) - A ANP, reguladora do setor de petróleo no Brasil, informou nesta terça-feira que a Comissão Especial de Licitações aprovou a participação de empresas que manifestaram interesse na 5ª Rodada de Licitação de áreas do pré-sal, sob regime de partilha de produção, incluindo a Petrobras.

Ao todo, 12 petroleiras manifestaram interesse, quase todas estrangeiras, para a rodada prevista para 28 de setembro, que ofertará as áreas de Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde, localizadas nas bacias de Santos e de Campos.

Na reunião desta terça-feira, a ANP indicou aprovação da participação de Chevron Brazil Ventures LLC (Estados Unidos); CNOOC Petroleum Brasil (China); Ecopetrol S.A (Colômbia); Equinor Brasil Energia Ltda (Noruega); ExxonMobil Brasil (Estados Unidos); além de Petrobras.

A ANP ressaltou, contudo, que a Ecopetrol e Equinor deverão apresentar documentação complementar até 13 de setembro, prazo final para apresentação das garantias de oferta.

Na reunião anterior, a ANP havia aprovado a participação de BP Energy do Brasil Ltda (Reino Unido); CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. (China); DEA Deutsche Erdoel AG (Alemanha); QPI Brasil Petróleo Ltda. (Catar); Shell Brasil Petróleo Ltda. (Reino Unido); e Total E&P do Brasil Ltda (França).

Segundo a ANP, entre as empresas, apenas a DEA Deutsche Erdoel AG ainda não possui contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.