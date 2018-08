A ArcelorMittal Brasil deve iniciar entre o fim deste ano e o início 2019 as obras para instalar uma terceira linha de galvanização e outros equipamentos de laminação a frio, com aporte de US$ 330 milhões, disse o presidente-executivo da empresa no País, Benjamin Baptista Filho.

O investimento vai ampliar em 700 mil toneladas a capacidade da usina em São Francisco do Sul, Santa Catarina, conhecida como ArcelorMittal Vega, e que além da indústria automotiva atende setores de eletrodomésticos e construção civil. Os novos equipamentos devem entrar em operação em 2021 e vão elevar a capacidade da usina para 2,1 milhões de toneladas, afirmou.

A decisão ocorre enquanto a rival Usiminas avalia ampliar a capacidade de galvanização na usina em Ipatinga (MG), uma vez que as atuais linhas operaram em capacidade plena.

A expansão em Vega estava pendente desde 2014, quando a ArcelorMittal suspendeu o investimento em meio à crise econômica e à retração so setor automotivo./Reuters