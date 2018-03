RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO - A BR Distribuidora, empresa de combustíveis controlada pela Petrobras, teve lucro líquido de 531 milhões de reais no quarto trimestre de 2017, alta de 921,2 por cento ante o mesmo período do ano anterior, informou a empresa ao mercado nesta terça-feira.

Foi a primeira vez que a BR Distribuidora, líder no mercado de distribuição de combustíveis e lubrificantes no país, publicou seus resultados após abrir o seu capital em dezembro na bolsa paulista B3, com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da BR Distribuidora foi de 883 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado, alta de 7,7 por cento ante um ano antes.