O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria recuou 1,2 ponto percentual em novembro, para 75,2%, o menor desde janeiro, segundo indicador da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A fundação ainda informou que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve leve avanço de 0,2 ponto percentual em novembro na comparação com outubro, para 94,3 pontos. Esta é a primeira alta desde maio. Em outubro, o recuo foi de 2 pontos, para 94,1 pontos.

“A melhora da confiança em novembro, disseminada por quase 75% dos segmentos industriais, reflete a redução da incerteza com o fim do período eleitoral e sinaliza início da retomada da tendência de alta interrompida no segundo trimestre do ano, que se confirmará com as primeiras medidas do novo governo”, afirmou nesta quinta-feira (29), em nota, a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV IBRE, Andressa Durão.

Após três meses de quedas consecutivas, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 1,3 ponto, para 94,2 pontos em novembro. Já o Índice de Expectativas (IE) permanece em queda, ao recuar 1 ponto, para 94,5 pontos, o menor desde julho de 2017.

O percentual de empresas avaliando a situação atual como boa permaneceu estável em 11,8%; já a fatia que avalia o cenário como ruim caiu de 24,9% para 20%.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Nuci recuou 0,4 ponto percentual em outubro ante setembro, para 75,5% na série com ajuste sazonal. Já o Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista ficou praticamente estável em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. Foi registrada leve queda de 0,1% nesta base de comparação.

Já em relação a outubro do ano passado, sem ajuste, o indicador teve alta de 0,4%.

No acumulado em 12 meses até outubro, foi verificada elevação de 2,6% ante o período anterior equivalente. A retração registrada em outubro atingiu metade dos 20 segmentos pesquisados.