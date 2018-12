A brasileira Vale , maior produtora de minério de ferro do mundo, avaliou nesta quinta-feira que uma recente queda nos preços globais do aço é temporária, devido à grande produção na China antes dos cortes nas atividades no inverno.

O presidente-executivo da Vale, Fabio Schvartsman, disse a investidores em Londres que a utilização de capacidade global no setor de aço subiu para 76 por cento neste ano, de 73 por cento no ano passado, indicando que o excedente de capacidade está encolhendo.

Ele disse que a utilização de capacidade no setor de aço da China está em 85 por cento, indicando um mercado saudável pronto para ver os preços se recuperarem no próximo ano.

A China produz e consome cerca de metade do aço do mundo.