SÃO PAULO (Reuters) - A estatal paulista de energia Cesp conseguiu derrubar uma liminar que suspendia a renovação da concessão de sua hidrelétrica Porto Primavera, processo visto como crucial para atrair investidores para a privatização da companhia, que o governo de São Paulo quer realizar neste ano.

A liminar, concedida no final de abril, obrigava a realização de uma sessão presencial de discussão sobre a prorrogação do contrato da usina em Rosana, município no interior paulista sede do empreendimento.

Mas o Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu os argumentos da Cesp de que a exigência poderia atrapalhar o cronograma estabelecido para a privatização e prejudicar os planos do governo paulista de arrecadar com o negócio.

A Cesp aguarda a conclusão do processo sobre o novo contrato de sua usina na Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), prevista para as próximas semanas, para publicar o edital da privatização.

Antes da liminar, a expectativa do governo paulista era publicar o edital no início de maio.

