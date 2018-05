CINGAPURA (Reuters) - A Sinopec, maior refinaria da Ásia, irá impulsionar suas importações de petróleo dos Estados Unidos para uma máxima histórica como parte dos esforços da China para reduzir seu déficit comercial com os EUA, disseram duas fontes com conhecimento da questão nesta quarta-feira.

O ramo de trading da companhia, a Unipec, comprou 16 milhões de barris, ou quase 533.000 barris por dia (bpd), de petróleo dos EUA para envio em junho, disseram as fontes, o maior volume da história a ser comprado em um mês pela empresa.

"O governo nos encorajou a comprar mais petróleo dos EUA", disse uma das fontes.

A Sinopec não pode ser contatada imediatamente para comentário.

A China prometeu comprar mais produtos norte-americanos para reduzir o grande déficit comercial dos EUA e ajudar a evitar a intensificação da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com energia e commodities no topo da lista dos EUA de produtos à venda.

As compras de petróleo para junho da Unipec valeriam por volta de 1,1 bilhão de dólares nos atuais preços.

(Por Florence Tan)