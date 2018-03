A comissão especial que analisa o projeto de lei de privatização da Eletrobras elegeu nesta terça-feira, 13, como presidente o deputado Hugo Motta (MDB-PB). Ele era o único candidato ao cargo e foi eleito por 18 votos favoráveis e um voto em branco.

Até então, presidia a mesa o deputado Simão Sessim (PP-RJ), que, por ser o parlamentar com mais legislaturas, era o decano da comissão no dia de hoje. Motta assume agora o comando dos trabalhos da comissão.

Motta designou o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) como relator do projeto, a despeito dos protestos da oposição, que reclamou do início da ordem do dia no Plenário da Câmara.

Segundo Motta, por não ser uma deliberação, mas uma escolha do presidente, a designação de Aleluia poderia ser realizada sem problemas.

A próxima sessão será no dia 20 de março, às 14h30, quando serão discutidos o cronograma dos trabalhos e a convocação de audiências públicas sobre o projeto.

Motta disse que vai comandar os trabalhos com sensibilidade, responsabilidade e respeito a todos os partidos e promete dar voz a todos os deputados. "Espero que o debate seja enriquecedor. É o que o povo brasileiro espera", disse.

"Não tem energia elétrica do PT, PSDB ou MDB, de direta ou esquerda, temos que debater como essa energia deve chegar mais eficiente e barata para a nossa população."

Assim que Motta foi eleito e Aleluia foi designado, a comissão ficou esvaziada e os deputados foram para o plenário da Câmara, devido ao início da ordem do dia.