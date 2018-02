SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras, operadora do consórcio da mega reserva de petróleo Libra, deu início ao processo competitivo para a contratação do afretamento do segundo sistema de produção definitivo do Campo de Mero, segundo nota da petroleira nesta quinta-feira.

O campo está localizado na área noroeste do bloco de Libra, a cerca de 180 km da costa do Rio de Janeiro, no pré-sal da Bacia de Santos.

A plataforma será um FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo e gás) com capacidade para produzir 180 mil barris por dia (bpd) de petróleo e processar 12 milhões de metros cúbicos/dia de gás.

O FPSO será instalado no projeto Mero 2, em lâmina d’água de cerca de 2.000 metros, e o início da produção da plataforma está previsto para 2022.

A produção no bloco de Libra teve início em novembro de 2017, com a entrada em operação do FPSO Pioneiro de Libra, dedicado a testes de longa duração e sistemas de produção antecipada.

O consórcio de Libra é liderado pela Petrobras, com participação de 40 por cento, em parceria com a Shell (20 por cento), Total (20 por cento) e as chinesas CNPC (10 por cento) e CNOOC Limited (10 por cento), tendo a Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestora do Contrato de Partilha da Produção.