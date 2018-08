O consumo de energia na indústria voltou a ficar negativo em junho deste ano, o que não acontecia desde maio de 2017. Segundo a Resenha Mensal publicada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a indústria consumiu 3,2% a menos de eletricidade do que no mesmo mês do ano anterior, puxada principalmente pela greve dos caminhoneiros e pela queda da produção de uma metalúrgica na região Norte do País.

“A greve dos caminhoneiros em maio impactou o consumo de energia das indústrias em maio e em junho. A descontinuidade do transporte de cargas ajudou a aumentar estoques de produtos finais e a reduzir os estoques de insumos e matérias-primas afetando os custos e a produção industrial”, explicou a EPE. Na região Norte, onde há indústrias eletrointensivas, a queda foi de 20,2%. /Estadão Conteúdo