SÃO PAULO (Reuters) - O consumo de eletricidade no Brasil fechou janeiro com queda de 0,7 por cento na comparação com o mesmo mês de 2017, informou em relatório nesta sexta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que atribuiu a retração a temperaturas mais amenas, que impactam a demanda gerada por aparelhos de ar-condicionado.

No mercado regulado, atendido pelas distribuidoras, houve retração de 2,9 por cento na comparação anual. Já o mercado livre de eletricidade, onde grandes empresas, como indústrias, negociam contratos diretamente com geradores e comercializadoras, houve alta de 5 por cento, por um fluxo de migração de clientes regulados para o segmento, segundo a CCEE.

(Por Luciano Costa)