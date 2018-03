SÃO PAULO - O consumo de eletricidade no Brasil em fevereiro teve queda de 3,5 por cento ante o mesmo período do ano passado, de acordo com boletim semanal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta sexta-feira.

O consumo no mercado regulado, no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, caiu 6,5 por cento, enquanto o consumo no mercado livre de energia, no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, teve alta de 4,2 por cento.