O consumo de farinha de trigo no Brasil apresentou estabilidade em 2017, com ligeira retração de 0,42%, atingindo 8,4 milhões de toneladas, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).

“A queda no poder aquisitivo fez o brasileiro rever alguns hábitos adquiridos nos tempos de bonança da economia. As idas aos restaurantes diminuíram, bem como o consumo de alimentos de maior valor agregado reduziu”, disse em nota o presidente-executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa.

Já a produção nacional de farinha respondeu por 7,964 milhões de toneladas. A importação foi de 445 mil toneladas, segundo a Abitrigo.

As expectativas do setor para 2018 são de otimismo, com uma retomada do mercado e ligeiro crescimento da indústria moageira, informa a entidade. /Agências