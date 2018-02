SÃO PAULO (Reuters) - Os chineses da State Grid não têm dado sinais de pressa para decidir sobre uma possível deslistagem de sua controlada CPFL Energia do Novo Mercado da bolsa paulista B3, indicou nesta terça-feira o presidente da elétrica brasileira, André Dorf.

A State Grid comprou o bloco de controle da CPFL em transação concluída em 2017, e no final do ano passado realizou uma oferta pública de aquisição que movimentou 11,3 bilhões de reais e a levou a uma participação total de 95 por cento na empresa.

Pelas regras do Novo Mercado, uma companhia como a CPFL precisaria ter ao menos 15 por cento de suas ações em circulação, o que gerou no mercado uma expectativa de que a State Grid pudesse realizar uma oferta adicional para comprar as ações restantes da empresa e retirá-la do segmento.

"Tem 18 meses para adequação e os acionistas vão ter que tomar uma decisão, se fazem um re-IPO da companhia, se fazem uma oferta (de ações) para aumentar a liquidez ou se recompram o resto (das ações)... mas essa não é uma discussão madura, ainda tem bastante tempo e muita discussão", disse Dorf à Reuters.

Ele afirmou ainda que não teve conhecimento sobre uma possível intenção dos chineses de deslistar a empresa e ressaltou que há discussões mais prioritárias no radar da elétrica e seus controladores.

"Até levando em conta o ambiente regulatório, político e econômico, não há nenhuma pressão para se fazer isso agora no curtíssimo prazo", adicionou ele, em entrevista em que comentou planos estratégicos da empresa e mudanças em curso no governo.

(Por Luciano Costa)