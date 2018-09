Apesar do crescimento das vendas motivado por uma demanda reprimida durante a crise, os importadores de veículos estão preocupados com o dólar, que ameaça as previsões de alcançar 40 mil carros licenciados em 2018.

Em agosto, os licenciamentos de veículos importados cresceram 34,7% em comparação com o mesmo mês de 2017, alcançando 3,8 mil unidades. Já no acumulado de 2018, foram 24,9 mil automóveis vendidos, volume 32% superior ao que foi registrado de janeiro a agosto do ano passado.

Contudo, o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), Paulo Ferreira, diz que são os estoques feitos no passado que estão garantindo o avanço atual das vendas. Vendendo o estoque que temos hoje, não há como repor sem repassar o custo para o consumidor com o dólar no patamar atual”, afirma o dirigente.

Para ele, será muito difícil vender carros comprados do exterior com um dólar acima de R$ 4,00. “Não há mais aquela demanda reprimida do passado, só o que existe é uma frota envelhecida, porque a decisão de comprar um automóvel novo foi adiada após a crise. Com a melhora da economia, o consumidor pode ficar mais à vontade para se atualizar, mas vai demorar para isso acontecer”, avalia.

A meta de chegar a 40 mil unidades licenciadas, na opinião de Ferreira, é muito difícil de ser alcançada faltando menos de quatro meses para o fim do ano e em meio à depreciação do câmbio e à queda da renda média da população. “Se fizermos uma revisão, devemos informar nos próximos dois meses”, assinala.

Ferreira lembra que o País tem um contingente de 13 milhões de desempregados, que pode chegar a 23 milhões considerando aqueles que desistiram de procurar emprego. “Renda, desemprego e queda da confiança do consumidor não permitem que o setor cresça muito.”

Em nota, o presidente da Abeifa, José Luiz Gandini, apontou que agosto foi o melhor mês desde dezembro de 2015, mas que isso foi conseguido com muito sacrifício dos importadores. “Todos tiveram que segurar preços promocionais mesmo com o dólar no patamar de R$ 4,10.”

O vice-presidente da entidade considera que o patamar ideal do dólar para os importadores de veículos seria entre R$ 3,20 e R$ 3,60, mas levando em consideração o que dizem os analistas, esses valores estão bastante distantes da realidade. Conforme o gerente de câmbio na Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, se as previsões no início do ano eram de que o câmbio fecharia 2018 em R$ 3,50, já não é mais nenhum absurdo imaginar que a moeda norte-americana possa bater R$ 4,50 em dezembro.

“A insegurança sobre quem será o vencedor das eleições e se ele vai aderir ou não a reformas básicas como a previdenciária e a tributária está assustando os investidores”, defende. Para ele, o cenário cada vez mais provável de segundo turno entre os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), tidos como mais intervencionistas, é o pior dos mundos para o mercado financeiro. “O mercado está tentando se proteger de uma surpresa desagradável. Podemos ficar mais quatro ou cinco anos esperando por um salvador da pátria dependendo do resultado do pleito de outubro”, destaca.

Além disso, o momento econômico dos países emergentes também estaria contribuindo para uma aversão ao risco por parte dos investidores. “A Turquia teve um problema sério de desvalorização da lira e logo depois ocorreu algo parecido com a Argentina. Como o país vizinho é o maior parceiro comercial do Brasil, é difícil afastar o risco de contágio.”