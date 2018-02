A divisão agrícola da DowDuPont lançou ontem, durante o show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), uma nova marca global de sementes, a Brevant. No Brasil, o selo une as marcas Codetec, BioGene e Dow Sementes sob o mesmo nome e chegará ao produtor por meio de revendas.

A divisão da DowDuPont informa que manterá a marca Pioneer, focada na venda direta. “O produtor tomará a decisão sobre como quer ser atendido”, esclarece o líder da divisão agrícola da DowDuPont para o Brasil e o Paraguai, Roberto Hun.

A medida é um desdobramento do processo de fusão entre as americanas Dow e a DuPont, concluído em setembro do ano passado, e que terá como próximo passo a criação de uma empresa exclusivamente agrícola de capital aberto, independente da área de produtos especializados da holding. “A separação das áreas ocorrerá no primeiro trimestre de 2019, no mês de junho. Esperamos que até o fim deste trimestre seja realizado o anúncio formal do nome da nova companhia agrícola.”

No Brasil, a nova marca de sementes terá como foco as culturas de soja, sorgo e milho. A Brevant também estará disponível na Argentina, México, Uruguai, Paraguai e também em alguns países da Europa. Não há previsão para que produtos voltados para outras culturas sejam lançados com a marca. “Escolhemos o Brasil para este anúncio justamente pela importância do País para a companhia, já que este é o nosso maior mercado fora dos Estados Unidos e um mercado com enorme potencial de crescimento”, diz Hum. “É um passo importante poder oferecer ao produtor brasileiro uma alternativa unificada.”

As marcas atuais de sementes da divisão serão, aos poucos, substituídas pelo novo selo, de acordo com a obtenção de registro dos produtos para venda das sementes com o novo nome. “Estamos customizando o portfólio e tudo que tivermos de novo para lançar virá por meio da marca nova. Este é um processo que vai levar alguns meses”, diz o diretor de marketing da divisão, Douglas Ribeiro. Ele afirma, porém, que os produtos com o nome Brevant já devem estar disponíveis para a safrinha de milho. /A repórter viajou a convite da divisão agrícola da DowDuPont.