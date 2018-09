De olho no potencial do mercado brasileiro, a japonesa Dunlop vai expandir sua produção local voltada para caminhões e ônibus. A empresa irá investir R$ 153 milhões no complexo instalado no Paraná para fabricar mil pneus por dia até julho de 2020.

“O PIB do Brasil circula por caminhões, é uma tendência que não deve mudar em um curto espaço de tempo. Enquanto outros países estão chegando ao seu limite, o Brasil ainda tem muito potencial para crescer”, declarou o gerente sênior de vendas e marketing da Dunlop, Rodrigo Alonso, em encontro com jornalistas.

O executivo conta que o investimento dá continuidade ao objetivo de substituir importações pela produção local. “Desde o início de nossa operação no Brasil, importávamos pneus. Os números foram crescendo e chegou a um ponto em que fica difícil suprir dessa forma, além da logística, que se torna um problema pelo volume.”

De acordo com Alonso, o plano não foi influenciado pelas recentes variações cambiais. “A decisão foi feita antes. É verdade que o dólar valorizado afeta a importação, mas também encarece a produção, devido ao preço da borracha”, explica.

Com foco no mercado de reposição para pneus de caminhões e ônibus, em que detém 5,6% de market share no País, a perspectiva de longo prazo é crescer para 8,5%.

A empresa ainda não tem no radar fornecimento para montadoras. “Queremos mostrar a qualidade do produto através da reposição, em que já temos uma venda relevante. Começamos a vender equipamento original em 2016, ainda é muito recente. Leva tempo para viabilizar o fornecimento para montadoras. Pode ocorrer no futuro, mas não há nada previsto”, afirma Alonso.

O executivo garante que a atual incerteza política não é um fator de preocupação em relação ao novo investimento. “A matriz olha para o longo prazo. Independentemente de quem ganhar a eleição, o Brasil vai continuar crescendo, ainda que pouco. Também não há perspectiva de mudanças drásticas no modal de transporte em nenhum programa de governo dos candidatos.”

Ele avalia o mercado de pneus de carga mais aquecido nesse ano, após um 2017 mais parado. Alonso também aponta que as montadoras de caminhões sofreram bastante com a crise, mas em 2018 há uma melhora. “Hoje, já ouvimos falar de fila de espera. Começa uma movimentação.”

A empresa prevê crescimento de faturamento e volume de vendas em 2018. “Pretendemos crescer acima do mercado. Deve ocorrer pelo mix maior de produtos”, explica Alonso, sem revelar os números da projeção.

Segundo a Dunlop, a fábrica do grupo no Brasil, inaugurada em 2013 em Fazenda Rio Grande (PR), será a primeira do mundo a produzir pneus sem emenda para a categoria de veículos pesados. “É uma inovação que traz ganho de vida útil”, explica Alonso.

Ele conta que a planta está operando em três turnos. “Paramos apenas 30 dias por ano, em média. Atualmente, contamos com 1200 funcionários.” Na soma, os investimentos da companhia no parque chegarão a R$ 1,4 bilhão. Foi a primeira planta fora da Ásia, continente sede do grupo Sumitomo, proprietário da Dunlop. “O investimento inicial feito no Brasil foi para abrir um novo mercado na América Latina e subsidiar todo o continente.”

A empresa também fabrica uma linha de pneus de passeio no complexo, linha esta que foi ampliada em 2016. Além da planta industrial, a Dunlop possuí uma área técnica no Brasil. “Contamos com uma equipe de cerca de dez engenheiros, responsáveis pelo monitoramento de testes”, diz o executivo, acrescentando que o centro de P&D está na matriz, no Japão.

A companhia atua no País por meio de 11 distribuidoras, espalhadas em todas as regiões. “Fornecemos para 225 lojas oficiais e credenciadas e nossos produtos estão presentes em seis mil pontos de venda no País”, diz Alonso.