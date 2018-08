(Reuters) - As ações da Tesla saltaram quase 11 por cento nesta terça-feira, depois que o presidente-executivo, Elon Musk, disse no Twitter que está cogitando fechar o capital da montadora de carros elétricos por 420 dólares a ação em um período de rápido crescimento e restrições financeiras.

Tal acordo, se fosse adiante, tiraria a Tesla do foco de Wall Street, mas poderia limitar seu acesso a capital. Seria uma das maiores transações privadas com um valor de mercado em torno de 72 bilhões de dólares, com base nos 420 dólares por ação citados por Musk.

"Estou pensando em fechar o capital da Tesla a 420 dólares. Financiamento garantido", disse Musk. Esse preço representaria um prêmio de 22,8 por cento em relação ao valor de fechamento da ação da montadora na segunda-feira.

Não ficou claro se Musk estava falando sério, já que ele tem um histórico de tuítes erráticos, e a empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

A empresa tinha um valor de mercado de 58 bilhões de dólares com base no fechamento de segunda-feira. Musk tem cerca de 20 por cento da empresa.

Quando outra pessoa tuitou que se tornar privada "evitaria muitas dores de cabeça" para a Tesla, Musk respondeu: "Sim".

Fechar o capital é um modo de evitar o intenso escrutínio do mercado. Musk teve desentendimentos com reguladores, críticos e repórteres, e dúvidas persistem sobre as dificuldades de fabricação e produção da Tesla, a demanda de longo prazo por seus carros e a incerteza sobre o financiamento.

"Minha esperança é que todos os investidores atuais permaneçam com a Tesla, mesmo se formos privados", Musk tuitou. "Criaria um fundo para propósitos especiais que permitisse a qualquer um ficar com a Tesla. Já faço isso com o investimento da SpaceX na Fidelity."

Analistas levaram a sério a fala do executivo.

"Acredito que Tesla considera os tuítes como divulgação pública. Acho que ele está falando sério. Além disso, isso é 'combustível de foguete' de curto prazo depois de um bom trimestre", disse o analista Chaim Siegel, da Elazar Advisors.

Separadamente, o jornal britânico Financial Times reportou nesta terça-feira que o fundo soberano da Arábia Saudita, supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu uma participação na Tesla não revelada entre 3 a 5 por cento.

(Por Alexandria Sage e Sonam Rai)