A sondagem no setor industrial, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em dezembro de 2017, mediu a evolução do nível de estoques e do estoque efetivo em relação ao planejado. O indicador apresentou recuo de novembro para dezembro, queda esperada em razão da demanda mais alta para as festa de fim de ano. Já o índice de estoques efetivos em relação ao planejado manteve-se estável, próximo à linha divisória de 50 pontos, que separa estoques acima ou abaixo de planejado. Esse dado mostra que o indicador está sob controle. A pesquisa também mostra dados positivos, como a queda da insatisfação com a situação financeira e com a margem de lucro por parte da indústria. A intenção de investir seguiu crescendo, atingindo 53 pontos, o maior índice desde maio de 2014. Os dados negativos são a falta de demanda interna e a inadimplência de clientes, apontadas como os maiores problemas, atrás apenas da carga tributária, considerada elevada.