A Enel pretende expandir sua atuação no mercado livre de energia e na prestação de serviços de eficiência na Grande São Paulo. A companhia chega à região por meio da aquisição da Eletropaulo, que passa a se chamar Enel Distribuidora São Paulo.

“Temos feito progresso significativo no mercado livre. Nossa carteira de clientes dobrou em comparação ao ano anterior. Continuaremos fortes, focando em contratos de longo prazo”, declarou o presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, em coletiva de imprensa. A empresa irá investir um total de 4 bilhões de euros no Brasil entre 2019 e 2021, dos quais 2,2 bilhões serão para distribuição, 1,6 bilhão para geração renovável e 200 milhões na empresa de serviços e soluções de energia, a Enel X. “Nossa chegada a São Paulo ocorre em um momento marcante da empresa na América do Sul, considerando as transformações que o setor passa. Estamos animados para expandir nossas atividades na principal cidade do País”, afirmou o CEO da Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri. No 1º trimestre de 2019, a Enel X abrirá seu primeiro escritório em São Paulo para oferecer produtos e serviços para iluminação pública, clientes residenciais e projetos de eficiência energética para indústrias e mobilidade elétrica.

De acordo com o plano de negócios da empresa, serão investidos R$ 3,1 bilhões entre 2019 e 2021 na Enel Distribuição São Paulo. Os aportes serão destinados à melhoria de serviços e tecnologia da rede. “Em 2019, vamos modernizar e expandir a capacidade de seis subestações, beneficiando mais de 400 mil clientes”, declarou o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins. A empresa tornou-se líder no segmento de distribuição no País, após a aquisição da Eletropaulo em junho desse ano. “A Enel São Paulo já nasce forte e consolidada, como mais de 40 mil quilômetros de redes e a maior densidade demográfica do Brasil. Os 24 municípios da concessão correspondem a 10,3% da energia do País”, destacou Cotugno. Lins admitiu que será um grande desafio modernizar a ampla malha de distribuição da região. “Temos mapeados os elementos que compõem essa rede e vamos implementar um processo de fortalecimento através de tecnologia manutenção preventiva, métodos e processos.”

Os executivos evitaram revelar expectativas em relação ao governo Jair Bolsonaro e a futura gestão do Ministério de Minas e Energia (MME). “A energia é sempre estratégica para qualquer país. Vamos conhecer melhor os planos, que ainda não foram detalhados, e comentaremos no futuro como se encaixa na nossa estratégia”, declarou Cotugno. Na última sexta-feira (30), o presidente eleito anunciou o nome do almirante Bento Costa Lima Leite como ministro da Pasta.