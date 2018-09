A Eletrobras acredita em queda de liminar que impede venda da Ceal após eleições.A empresa poderá conseguir, após as eleições, aval da Justiça para a venda da distribuidora Ceal, do Alagoas, cuja negociação está travada por uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse o diretor de regulação e projetos especiais da estatal, Claudio Nilo, nesta quinta-feira (13). /Reuters

A EDP sugeriu à Aneel mecanismo para reduzir impacto de risco hidrológico. A empresa do grupo português apresentou a autoridades uma proposta para reduzir impactos tarifários do chamado “risco hidrológico”, que aumenta custos para consumidores quando usinas hidrelétricas geram abaixo do previsto, o que tem se repetido no país nos últimos anos. O presidente da companhia, Miguel Setas, disse que nos últimos cinco anos, incluindo 2018, o risco hidrológico representa um impacto de cerca de R$ 100 bilhões./ Reuters

A elétrica Light realizará oferta de R$ 700 milhões em debêntures. A empresa publicou ontem prospecto preliminar de oferta com data de emissão em 15 de outubro. Segundo a companhia, os recursos captados com a primeira série de debêntures serão utilizados para seu plano de desenvolvimento da distribuição, enquanto a segunda série vai financiar capital de giro. / Reuters