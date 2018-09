O diretor-financeiro da Energisa, Mauricio Botelho, disse que os elevados passivos das distribuidoras da Eletrobras que operam no Acre e em Rondônia não são uma preocupação e que a companhia tem recursos em caixa para cumprir com uma obrigação prevista no leilão.

“Acho que a principal mensagem é que já enfrentamos situação similar no caso do grupo Rede, então isso não é uma coisa que assuste”, apontou. A Energisa terá uma alta de 13% da receita com as novas distribuidoras, se considerados dados de 2017 – de R$ 12,2 bilhões para R$ 13,9 bilhões. As empresas também levarão a base de clientes do grupo de 6,7 milhões de unidades para 7,6 milhões.

A elétrica trabalhará em um primeiro momento para reduzir perdas de energia das empresas e melhorar a qualidade de suas operações, com o objetivo de atingir as metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para esses indicadores. /Reuters