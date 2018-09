SÃO PAULO (Reuters) - Estudo elaborado pelo Comitê de Assuntos Setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aponta perspectiva de investimento de 1,03 trilhão de reais no período de 2018 a 2021 em 20 setores da economia, sendo 12 da indústria e oito da área de infraestrutura, de acordo com comunicado divulgado pela instituição nesta terça-feira.

"A última vez em que os valores mapeados superaram essa marca foi no levantamento feito em meados de 2015 para o período de 2015 a 2018", destacou o banco.

Entre os fatores determinantes para esse cenário estão, segundo o BNDES, um aumento dos preços internacionais de commodities, a recuperação da demanda interna e políticas públicas e programas de concessão de serviços públicos.

Os investimentos na indústria foram estimados em 539,9 bilhões de reais até 2021, com o setor de petróleo e gás recebendo 291,4 bilhões de reais.

A área de infraestrutura tem potencial de receber, segundo o estudo, 490,1 bilhões de reais em investimentos no período, com o setor elétrico respondendo por 160,3 bilhões de reais.

(Por Roberto Samora)