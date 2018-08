A Advocacia Garcez, contratada pelos empregados da Eletrobras para impedir a privatização das distribuidoras da empresa, informou que a decisão desta quinta-feira, 16, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que suspendeu o leilão previsto para 30 de agosto suspende também todas as etapas que ainda precisam ser feitas para transferir o controle da distribuidora do Piauí, a Cepisa.

"Sem essas etapas, agora suspensas, o controle da Cepisa permanece com a Eletrobras e não pode ser passado à Equatorial", informaram os advogados em um comunicado ao qual o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso.

A Cepisa foi vendida em leilão no final de julho. Estão ainda na lista de venda as distribuidoras Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) e a Companhia Energética de Alagoas (Ceal).

O leilão de 30 de agosto teria apenas a oferta do controle da Ceron, Boa Vista e Eletroacre, segundo informou nesta quinta o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, ao mercado.

De acordo com o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel) Emanuel Mendes, a Eletrobras deve recorrer da decisão.

Para garantir o impedimento definitivo da venda, Mendes e outros sindicalistas se reúnem em Brasília nesta quinta-feira com o ex-ministro e senador Edison Lobão, encontro costurado com o ex-presidente José Sarney, para tentar impedir definitivamente a venda das companhias.