Por Jessica Resnick-Ault

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos Estados Unidos em 2018 deve crescer em um ritmo menos acelerado do que previsto anteriormente, em meio aos preços mais baixo da commodity, de acordo com o relatório mensal do governo do país divulgado nesta terça-feira.

A produção norte-americana de óleo subiu fortemente, impulsionada principalmente pelo aumento da produção nas formações de "shale", mas agora pode crescer em um ritmo mais lento, já que os preços estão caindo.

A produção deve aumentar 1,31 milhão de barris por dia (bpd), para 10,68 milhões bpd em 2018, abaixo da previsão de crescimento do mês passado, de 1,44 milhão de bpd, a 10,79 milhões de bpd, de acordo com a Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA.

A agência reportou um leve aumento nas suas estimativas para o crescimento da produção em 2019, de 1,02 milhão de bpd, ante 1,01 milhão anteriormente. A agência espera que a produção de petróleo fique em uma média de 11,7 milhões de bpd em 2019, em comparação com a estimativa anterior de 11,8 milhões de bpd.

A produção de "shale" ajudou os EUA a produzir mais de 10 milhões de bpd este ano pela primeira vez desde a década de 1970. A agência anteriormente esperava que a produção atingisse uma média de mais de 12 milhões de bpd no quarto trimestre de 2019, mas revisou essa média trimestral para 11,94 milhões bpd.

(Por Jessica Resnick-Ault)