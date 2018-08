As exportações de vinhos e espumantes no primeiro semestre de 2018 tiveram alta de 39,3% em volumes e de 32% em valor na comparação com o mesmo período de 2017. Os produtos vinícolas foram comercializados para 29 países.

Os números totais alcançaram 1,59 milhão de litros e negócios de US$ 3,6 milhões.

No ranking dos cinco principais destinos estão Paraguai, Estados Unidos, Cingapura, Colômbia e Reino Unido, respectivamente. As 42 empresas participantes do projeto setorial Wines of Brasil, realizado em parceria entre o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), responderam por 85% do resultado obtido.

De acordo com o gerente de promoção do Ibravin, Diego Bertolini, a expectativa é que no segundo semestre as comercializações para o exterior sigam crescendo, especialmente devido às estratégias em mercados da América Latina, que incluem também o projeto setorial 100% Grape Juice of Brazil. Em 2017, os países do continente absorveram 41,3% do total global que foi negociado do produto.

“Além dos mercados-alvos China, Estados Unidos e Reino Unido, pretendemos aumentar as iniciativas de promoção e aprimorar a distribuição em países próximos ao Brasil, como Paraguai, Colômbia, Chile e Peru, em função de vantagens competitivas, como logística e perfil de produto. Os latino-americanos possuem paladar similar aos brasileiros, o que favorece nossa penetração”, diz o executivo em nota.

Entre janeiro e junho de 2018, o melhor desempenho ficou com os espumantes, que obtiveram expressivo crescimento de 61,2% em volume, para 142,8 mil litros, e de 29,2% em valor, totalizando US$ 631,6 mil sobre o primeiro semestre do ano anterior.

Os vinhos tranquilos (sem gás), que representam a maior fatia dos embarques, tiveram um incremento de 37,4% no volume, para 1,45 milhão de litros, e de 33,6% nas vendas, registrando US$ 3,01 milhões.

No ano passado, foram exportados US$ 7,58 milhões em vinhos, alta de 45% em valor na comparação com o ano anterior, e US$ 1,18 milhão, avanço de 65,7%. Em litros, as exportações registraram 3,06 milhões para vinhos e 256,7 mil para espumantes no período.