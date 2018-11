Os contratos futuros do aço na China caíram mais de 2,5 por cento nesta sexta-feira, ignorando os estoques menores e marcando a pior semana desde o final de março, em meio a preocupações de que os cortes de produção menos rígidos neste inverno levarão a uma oferta em excesso.

Os estoques de produtos siderúrgicos mantidos por traders chineses caíram pela sétima semana consecutiva na semana encerrada em 23 de novembro, uma queda de 203,1 mil toneladas em relação à semana anterior, para 8,41 milhões de toneladas, segundo dados compilados pela consultoria Mysteel. O volume é o menor desde o início de janeiro.

No entanto, os futuros do vergalhão da Bolsa de Xangai fecharam em queda de 2,6 por cento, a 3.623 iuanes (522,02 dólares) por tonelada, perdendo 5,6 por cento nesta semana, o pior desempenho desde março, em meio a preocupações com excesso de oferta.

Em paralelo, o contrato do minério de ferro mais ativo na Bolsa de Dalian, para a entrega em janeiro, caiu 4,6 por cento, para 497 iuanes por tonelada, o menor nível desde o início de outubro.