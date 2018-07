LONDRES (Reuters) - A Glencore cortou nesta terça-feira a previsão anual para a sua produção de chumbo e carvão, enquanto a produção do primeiro semestre de cobre subiu 8 por cento ante o ano passado, e de cobalto teve alta de 31 por cento, com o aumento das operações na República Democrática do Congo.

A estimativa para a produção no ano de chumbo baixou 5 por cento e a de carvão foi cortada em 1 por cento. A Glencore planeja dar mais detalhes com a divulgação dos seus resultados do primeiro semestre na semana que vem.

O preço das ações da Glencore cederam cerca de 16 por cento este ano, com seu desempenho ficando abaixo do esperado, na medida em que se acumulavam os receios de investidores sobre a exposição de mineradoras a riscos geopolíticos.

As ações tiveram alta de 2,9 por cento nesta terça-feira.

O Congo é potencialmente uma fonte rica em cobalto e cobre, necessária para um aumento antecipado no uso por veículos elétricos, mas as atividades da Glencore no país têm sido ofuscadas por uma disputa sobre um código de mineração que se tornou lei este ano e uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A Glencore disse em fevereiro que a sua produção de cobre este ano subiria quase 1,5 milhão de toneladas, já que a sua mina Katanga no Congo acrescenta quase 150 mil toneladas, assim como 11,6 mil toneladas de cobalto.

(Por Barbara Lewis)