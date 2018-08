O governo federal vai aprovar ainda na gestão do presidente Michel Temer a venda da área de aviação comercial da Embraer para a norte-americana Boeing, mas a decisão só será tomada após as eleições para não contaminar a disputa eleitoral, disse nesta quinta-feira (30) o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna.

Em visita ao Rio de Janeiro com Temer e outros ministros para acompanhar o andamento da intervenção federal na área de segurança no Estado, Luna afirmou que não há dúvidas dentro do governo que a união de esforços entre as empresas é um bom negócio para o Brasil e uma forma de manter a Embraer forte em um mercado cada vez mais competitivo e demandante de recursos.

“Essa é uma decisão para depois das eleições. Isso pode embaralhar o processo eleitoral. É um negócio entre empresas privadas que está em curso e nada foi atrapalhado no percurso”, afirmou Luna. “Para ficar isento, ele [Temer] prefere receber isso depois das eleições para decidir por uma posição esse ano ainda. A negociação está muito clara e é só concordar”, acrescentou.

Segundo o ministro da Defesa, o aval do governo federal manterá as bases do acordo em que a Boeing ficará com participação de 80% em uma nova empresa que será criada a partir da cisão da área de aviação comercial da Embraer. Os 20% restantes ficarão com a Embraer. Temer precisa aprovar o negócio porque o Brasil possui uma golden share na Embraer que dá poderes a Brasília vetar discussões de caráter estratégico. /Reuters