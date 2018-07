MUMBAI (Reuters) - A Índia estabeleceu uma tarifa de salvaguarda de 25 por cento sobre importações de células solares que irá vigorar por um ano, até 29 de julho de 2019, segundo medida do governo publicada nesta segunda-feira, em um momento em que o país busca proteger a indústria doméstica de energia solar.

A tarifa não será imposta sobre importações de países em desenvolvimento, exceto China e Malásia, de acordo com a publicação do governo.

O Ministério do Comércio Exterior da Índia havia recomendado mais cedo neste mês a imposição de uma tarifa de 25 por cento sobre importações de células e módulos solares da China por um ano como medida para tentar conter o que via como uma ameaça à indústria do país de produção de equipamentos para energia solar.

A Índia importa mais de 90 por cento de seus equipamentos solares junto à China.

A tarifa de salvaguarda sobre as importações será válida por dois anos. No segundo ano, no entanto, será reduzida para 20 por cento por um período de seis meses e depois fixada por seis meses em 15 por cento, segundo o governo.

