SÃO PAULO - A JBS, maior processadora de carne do mundo em vendas, divulgou resultado trimestral mais forte do que o esperado com a força de suas operações de carne bovina no Brasil e nos Estados Unidos, levando as ações da companhia a subirem quase 8 por cento.

A companhia registrou prejuízo de 133,5 milhões de reais no terceiro trimestre, menor do que o esperado, com as margens mais robustas em carne bovina parcialmente compensadas por maiores despesas financeiras.

A receita líquida consolidada da JBS cresceu 20 por cento para 49,4 bilhões de reais, em parte devido a um vigoroso aumento nas vendas de carne bovina brasileira e a um aumento de 9 por cento na receita de sua divisão de alimentos processados, a Seara.

Analistas esperavam, em média, que a JBS tivesse um prejuízo de 905 milhões de reais no trimestre, de acordo com estimativas da Refinitiv.

Em uma teleconferência nesta quarta-feira, a JBS disse que buscará listar suas ações nos EUA "o mais rápido possível", para melhor reflitir a realidade operacional da companhia, dada a grande fatia de suas receitas que vêm de fora do Brasil.

Jerry O'Callaghan, presidente do conselho e diretor de relações com investidores da JBS, não forneceu um prazo para a listagem nos EUA, que já foi adiada depois que a empresa admitiu subornar vários políticos no Brasil e se tornou alvo de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

O executivo também ressaltou que a empresa recentemente conseguiu vender 500 milhões de dólares em títulos, com a demanda chegando a cinco vezes o montante ofertado. "Isso mostra que o mercado financeiro vê a JBS como uma empresa interessante", disse O'Callaghan.

Enquanto isso, a JBS disse que manterá seu compromisso com a disciplina financeira. Depois de pagar 4,3 bilhões de dólares em dívidas, a JBS economizará 300 milhões de dólares em pagamentos anuais de juros, informou a empresa.

Nos EUA, uma economia forte beneficiou a JBS com o aumento do consumo de carne bovina. Por outro lado, o segmento de carne suína da empresa está sofrendo com o aumento da oferta, em meio a uma guerra comercial do governo dos EUA com a China.

A JBS também relatou alguma fraqueza na subsidiária de frango Pilgrim's Pride, impactada por preços mais baixos nos EUA e no México.