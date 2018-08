A movimentação no mercado de óleo e gás já começa a gerar expectativa de negócios para setor de helicópteros. Leilões de exploração offshore abrem caminho para demanda por aeronaves, que são utilizadas para transporte de carga e pessoal para as plataformas de exploração.

“O preço do barril subiu acima dos US$ 70 esse ano, anteriormente chegou a ficar abaixo dos US$ 40. Isso incentiva maior movimentação”, avalia o presidente da Helibras, Richard Marelli. O executivo conta que a empresa trabalha com a francesa Total, que atua em blocos exploratórios do litoral brasileiro. “Os leilões recentes e a maior abertura do mercado ajudam nossos negócios.”

Desde 2016, com o fim do monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal e o barateamento nos custos da extração, além de um calendário previsível de leilões, há crescimento de investimentos de empresa estrangeiras no setor. O secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, Mario Mondolfo, destacou na abertura da Latin America Business Aviation Conference & Exhibition (Labace), o possível impacto local. “São Paulo tornou-se o 2º maior produtor de petróleo do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Há um potencial muito grande para o setor, com toda a logística necessária no litoral.”

Marelli afirma que o patamar atual de negócios não chega aos níveis pré-crise, mas é superior aos últimos anos. “O primeiro semestre teve uma demanda boa. Não é fantástica, mas tivemos mais do que o dobra das vendas do ano passado, que foi muito fraco”, conta, sem revelar números.

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Aviação, a frota total de helicópteros do Brasil caiu 1,76% em 2017, sendo registrados diminuição em São Paulo (-1,6%) e Rio de Janeiro (-4,1%), estados com a maior concentração de aeronaves do País. O chefe de marketing das Américas da Leonardo Helicopters, Michael Bucari, também aponta maior interesse devido ao mercado de óleo e gás. “Offshore gera um movimento. Mas é algo que esperamos com maior intensidade para daqui dois ou três anos, com as novas plataformas.”

Bucari vê uma melhora lenta e constante no mercado em 2018. “Há mais interesse e procura. A demanda vem de diversos setores, corporativo, militar e resgate, por exemplo.”

Marelli acredita que haverá movimentação maior do setor público em 2019. “Serão eleitos novos governos, pode trazer novos negócios.”

Bucari destaca que a atual instabilidade do real em relação ao dólar é um entrave para a indústria. “Câmbio é sempre um problema, a estabilidade da moeda ajuda nas vendas. Os clientes acabam adiando os negócios, em busca de maior segurança.”

O diretor comercial da Gualter Helicópteros, Gualter Pizzi, também vê o câmbio como uma das variáveis que atrapalham o mercado interno. “O mercado começa a dar sinais de melhoras, mas há a instabilidade política e a instabilidade do dólar. O empresário fica preocupado em fazer um investimento de grande porte.”

Porém, ele ressalta que a desvalorização do real tornou o Brasil atraente para exportações. “Vendemos para os Estados Unidos, México e Chile.” A projeção da empresa é de que a melhora efetiva deve vir ano que vem. “Não sei se vamos crescer em 2018, mas em 2019 devemos incrementar de 10% a 15% nas vendas. A tendência é melhorar, o nosso setor acompanha a economia e a confiança do País”, diz Pizzi.

Marelli também menciona o impacto do dólar nas vendas, mas vê uma tendência positiva no mercado. “Temos uma grande participação no mercado nacional e queremos mantê-lo. Há um crescimento nos negócios e, mesmo sendo sobre uma base fraca, é um bom sinal e já temos lançamentos preparados.” Ele destaca os serviços ao cliente como um diferencial da companhia. “A competição é dura, mas marcamos presença com todas as ferramentas de apoio e suporte de engenharia.”