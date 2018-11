De acordo com a Anfir, os modelos da linha leve (carroceria sobre chassis) registraram de janeiro a outubro de 2018 emplacamentos de 37 mil produtos, um volume 33,58% acima do mesmo período de 2017. Esse ritmo é inferior ao registrado na recuperação do segmento de reboques e semirreboques. O setor está com variação positiva sobre 2017 de 80,14%, totalizando 35,9 mil unidades.