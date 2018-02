A fabricante canadense de trens e aviões Bombardier reportou nesta quinta-feira lucro trimestral acima das estimativas, impulsionado pela melhoria nas vendas e nas margens da divisão ferroviária.

A Bombardier está no meio de um plano de cinco anos para reduzir os custos e aumentar as margens, depois de anos de investimentos pesados ​​em dois novos programas de aeronaves, que levaram a empresa a chegar perto da falência em 2015.

"2018 será um ano crucial para a Bombardier", disse o presidente-executivo Alain Bellemare. "Estamos saindo do nosso ciclo de investimento e entrando em um forte ciclo de crescimento".

A receita em sua unidade de transporte, que inclui segmento ferroviário, subiu 28 por cento para 2,49 bilhões de dólares durante o trimestre.

A empresa, que em outubro acertou a venda de uma participação majoritária no programa do seu avião CSeries para europeia Airbus, registrou 304 milhões de dólares em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no quarto trimestre de 2017, ante 203 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

De acordo com a base ajustada, a empresa teve lucro de 0,02 dólar por ação, em comparação com as expectativas de estabilidade dos analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Bellemere disse que a empresa se concentrará em entregar grandes projetos ferroviários e concluir a parceria com a Airbus este ano.

A receita da empresa canadense aumentou 8 por cento, para 4,72 bilhões de dólares, e sua margem Ebitda antes de itens especiais aumentou para 6,4 por cento, ante 4,6 por cento.

A Bombardier também disse que aumentou sua participação em sua divisão de transporte, de 70 por cento para 72,5 por cento. Em 2015, o maior fundo de pensão de Quebec, o Caisse de Depot et placement du Québec (CDPQ), assumiu uma participação de 30 por cento na divisão por 1,5 bilhão de dólares.