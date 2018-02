SÃO PAULO - A elétrica EDP Brasil, do grupo português Energias de Portugal, reportou um lucro líquido ajustado de 188,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2017, um avanço de 380 por cento na comparação anual, em meio a um aumento na margem bruta, segundo balanço divulgado na noite de terça-feira.

Com negócios em geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade, a EDP Brasil somou uma geração de caixa, medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 551,4 milhões de reais no trimestre, alta de 37,9 por cento na comparação anual.

A receita líquida da EDP Brasil somou 3,55 bilhões de reais no trimestre, com alta de 48,4 por cento na comparação anual.

A margem bruta da companhia saltou 19,8 por cento no trimestre, para 900,5 milhões de reais.

No acumulado do ano, o lucro líquido da elétrica somou 611,85 milhões de reais, com retração de 8,2 por cento na comparação com 2016, quando o balanço foi ajudado por efeitos não recorrentes como a venda da controlada Pantanal Energética para a canadense Brookfield. O lucro líquido ajustado, por sua vez, somou 569,7 milhões de reais, salto de 89,4 por cento ante 2016.

A EDP Brasil investiu 283,7 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 24,1 por cento na comparação anual.

A dívida líquida da elétrica fechou o ano em 4,45 bilhões de reais, alta de 25,4 por cento, o que representa 2 vezes a geração de caixa medida pelo Ebitda, "o que permite a continuidade dos projetos da companhia com risco controlado", segundo a EDP Brasil.

A EDP Brasil disse que pretende propor para a assembleia geral de acionistas em abril dividendos adicionais de 210,9 milhões de reais, o que deve levar os dividendos totais referentes a 2017 a 367,1 milhões de reais, o equivalente a um payout de 60 por cento do lucro ajustado.