SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig Global Foods anunciou nesta quarta-feira que o processo de venda da Keystone Foods avançou para a segunda fase, que prevê uma proposta vinculante de compra da unidade fornecedora de alimentos processados para redes de restaurantes no mês de junho.

A Marfrig selecionou cinco empresas para participar desta segunda fase, mas não revelou o nome das interessadas na Keystone, que tem operações concentradas nos Estados Unidos e na Ásia.

Além da proposta vinculante de compra em junho, a segunda fase contempla ainda acesso ao dataroom, reuniões com a liderança da Keystone e visita a plantas nos EUA e na região da Ásia, informou a Marfrig.

As ações da Marfrig disparavam na abertura do mercado, subindo 8,7 por cento às 11h10, enquanto o Ibovespa mostrava desvalorização de 0,93 por cento. Na máxima, o papel chegou a subir mais de 12 por cento.

Entre as empresas interessadas na Keystone estão as norte-americanas Tyson Foods e Cargill e a chinesa Fosun International, disse à Reuters neste mês uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Analistas veem a operação com potencial de adicionar valor à Marfrig. Em teleconferência com analistas recentemente, o presidente-executivo da companhia, Martin Secco, disse que esperava finalizar as negociações para a venda da unidade no curto prazo.

A venda da Keystone também é considerada pela companhia como importante para alcançar meta de endividamento medido pela relação dívida líquida sobre Ebitda de 2,5 vezes no fim do ano. No final do primeiro trimestre, a alavancagem era de 3,67 vezes.

