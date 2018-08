Os contratos futuros de minério de ferro caíram pela quinta sessão em seis nesta quarta-feira, atingindo o menor patamar em mais de uma semana, em meio a preocupações de que a demanda pela matéria-prima da siderurgia seja restringida pelos limites à produção de aço no país.

Embora o apetite por minério de ferro de alta qualidade permaneça forte, em linha com o movimento da China contra a poluição, a demanda por material de qualidade mais baixa segue fraca, disseram operadores.

O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou em queda de 1,6 por cento, a 502,50 iuanes por tonelada, depois de atingir uma mínima de 498 iuanes, o menor valor desde 6 de agosto.

Apesar dos limites de produção de aço, as importações de minério de ferro da China subiram 8 por cento em julho ante junho, para 89,96 milhões de toneladas.

As restrições da produção mantiveram os preços do aço firmes. O contrato de vergalhão mais ativo da Bolsa de Futuros de Xangai subiu 0,1 por cento, para 4.345 iuanes (630 dólares) a tonelada, abaixo do pico de 4.370 iuanes de terça-feira, o mais alto desde abril de 2012.