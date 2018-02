SÃO PAULO (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira pela cassação de uma liminar que suspendia trâmites necessários aos planos do governo do presidente Michel Temer de privatizar a Eletrobras, segundo o sistema de acompanhamento processual da corte.

A decisão derrubada, tomada em janeiro pela Justiça de Pernambuco após uma ação popular, suspendia um trecho da medida provisória 814/2017, publicada no final do ano passado para retirar vetos à inclusão da Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização (PND).

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., havia dito em entrevista à Reuters na quarta-feira que o governo previa derrubar ainda nesta semana a liminar que atrapalhava o processo de privatização.

(Por Luciano Costa)