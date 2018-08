Embora a empresa registre prejuízo na América do Sul, a operação global da Volkswagen registrou lucro de € 9,8 bilhões no primeiro semestre, cifra quase 10% acima do resultado de igual período de 2017, mesmo com o escândalo conhecido como Dieselgate, que levou a empresa a perder participação de mercado em sua casa, a Alemanha.

A companhia vendeu globalmente 11 milhões de veículos com um sistema que fraudava a medição de emissões de poluentes, o que lhe rendeu prejuízos de ¤ 25 bilhões, boa parte em ações judiciais. Só no primeiro semestre foi pago ¤ 1,6 bilhão a clientes que foram à Justiça.

Na primeira metade do ano, o grupo, que detém 12 marcas, vendeu em todo o mundo 5,5 milhões de veículos, 7,15% a mais que entre janeiro e junho do ano passado, mantendo-se como líder em vendas, posto que tirou da Toyota no ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

