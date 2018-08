O conselho de administração da fabricante de cosméticos Natura aprovou a realização de uma nona emissão de debêntures (títulos da dívida), não conversíveis em ações da companhia, no valor total de R$ 1 bilhão. Os recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas da companhia.

De acordo com comunicado divulgado na segunda-feira, 27, serão emitidas 100 mil debêntures, em três séries, sendo que a quantidade a ser emitida em cada uma será definida de acordo com a demanda. O valor unitário das debêntures será de R$ 10 mil. As debêntures terão prazos que vão variar de dois a quatro anos. A emissão será realizada com data de 21 de setembro.

Balanço

De abril a junho, a Natura teve lucro líquido de R$ 31,8 milhões, queda de 80,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A companhia informou que o resultado foi afetado por custos com a transformação da The Body Shop e despesas financeiras da aquisição da marca. Excluindo esses efeitos, o lucro operacional ajustado teria sido de R$ 230,5 milhões, contra os R$ 210,6 milhões obtidos no segundo trimestre de 2017.

A Natura teve receita líquida consolidada de R$ 3,1 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 53% ante igual período de 2017. No semestre, a receita foi de R$ 5,79 bilhões, expansão de 54,2% em relação ao ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.