A produtora de alumina Hydro Alunorte está avaliando a proposta de acordo apresentada pelos Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Pará (MPPA), que busca a implantação de medidas emergenciais relativas a despejos de efluentes de sua planta industrial em Barcarena (PA), informou a empresa ontem em nota.

A Alunorte, que pertence ao grupo norueguês Norsk Hydro, foi obrigada por autoridades brasileiras a reduzir fabricação de alumina, em fevereiro deste ano, após denúncias de vazamentos de efluentes supostamente contendo elementos perigosos, como soda e metais pesados.

No entanto, posteriormente, a empresa apenas admitiu o despejo ilegal de efluentes não tratados na região amazônica, mas nega que os materiais descartados na floresta contenham elementos prejudiciais ao meio ambiente.

Em julho, os MPs haviam informado que, juntamente com o governo paraense, estudavam a possibilidade de celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Alunorte. A nova proposta foi anunciada pelas autoridades na segunda-feira.

O texto apresentado, no entanto, não trata da integralidade da responsabilidade ambiental, tampouco autoriza qualquer retomada de operação integral por parte da empresa, segundo informaram. Responsabilidades por possíveis danos e retorno do funcionamento integral da planta continuarão sendo tratadas na esfera judicial, segundo as autoridades.

Na nota, a Alunorte afirmou que vem dialogando com as autoridades brasileiras para retomar a produção plena. “A empresa teve conhecimento da proposta que o Ministério Publico publicou em seu site e está avaliando os termos. No entanto, não comenta detalhes de negociações”, afirmou.

A empresa também voltou a afirmar que “não ocorreu qualquer vazamento ou transbordo de suas bacias e depósitos de resíduos sólidos”. O principal objetivo da proposta, segundo afirmaram os ministérios públicos, “é a implantação de medidas emergenciais com base nos princípios da precaução e prevenção, que permitam avaliar, indicar providências e cessar os danos socioambientais provocados pela atividade”. O avanço das negociações mostra uma mudança de cenário, uma vez que a Alunorte já chegou a acionar a autoridade na Justiça.