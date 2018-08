As hidrelétricas do Sudeste deverão receber em agosto chuvas nos reservatórios em torno de 83 por cento da média histórica, projetou nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que elevou ligeiramente a previsão ante os 82 por cento da semana anterior.

O órgão do setor elétrico ainda apontou em relatório semanal que a carga de energia do sistema interligado do Brasil deve avançar 2,2 por cento no mês, estável ante a projeção da semana anterior.